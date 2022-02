Coronavirus, oggi la Calabria supera i 2.000 morti in due anni: è il tasso di mortalità più basso d’Europa

13 Febbraio 2022 21:04

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, domenica 13 febbraio

Oggi in Calabria ci sono stati 5 morti, 724 guariti e 1.359 nuovi casi di Coronavirus su 9.912 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 17,59 dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

892 nella Provincia di Reggio Calabria

207 nella Provincia di Cosenza

150 nella Provincia di Catanzaro

71 nella Provincia di Crotone

38 nella Provincia di Vibo Valentia

1 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 192.175 persone su 2.139.715 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 8,98%. In Calabria sono stati processati 11,13 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

192.175 casi totali



2.002 morti

144.070 guariti

46.103 attualmente positivi

343 (-10) ricoverati in ospedale ( 0,74% )

( ) 31 (+6) ricoverati in terapia intensiva ( 0,06 % )

( ) 45.719 (+634 ) in isolamento domiciliare ( 99,16% )

La Calabria ha superato oggi i 2.000 morti dall’inizio della pandemia. Con 2.000 morti su 2 milioni di abitanti in due anni di tempo, quella della Calabria è la migliore performance in assoluto in Europa: non c’è un’altra Regione del Vecchio Continente con un tasso di mortalità più basso.

I 192.175 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 77.748 casi : 607 morti , 64.673 guariti , 106 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.349 in isolamento domiciliare.

: , , 106 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.349 in isolamento domiciliare. Cosenza 44.131 casi : 853 morti , 31.933 guariti , 131 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.202 in isolamento domiciliare.

: , , 131 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.202 in isolamento domiciliare. Catanzaro 26.541 casi : 215 morti , 19.395 guariti , 60 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.865 in isolamento domiciliare.

: , , 60 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.865 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 22.868 casi : 146 morti , 10.371 guariti , 15 in reparto, 12.336 in isolamento domiciliare.

: , , 15 in reparto, 12.336 in isolamento domiciliare. Crotone 19.116 casi : 171 morti , 16.121 guariti , 27 in reparto, 2.797 in isolamento domiciliare.

: , , 27 in reparto, 2.797 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.771 casi: 10 morti, 1.577 guariti , 4 in reparto, 180 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: