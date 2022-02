Coppa Italia, il Milan domina e si diverte: netto 4-0 alla Lazio, in semifinale sarà Derby con l’Inter

9 Febbraio 2022 22:54

Il Milan supera la Lazio con un netto 4-0: i rossoneri accedono alla semifinale di Coppa Italia, pronti per un nuovo doppio Derby contro l’Inter

Quattro gol, il minimo sforzo e in tasca il pass per la semifinale. Il Milan domina e si diverte nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio conclusa con il punteggio di 4-0. Una gara senza storia, nella quale a i rossoneri bastano appena 45 minuti per archiviare la pratica. Dal 24′ al primo minuto di recupero della prima frazione di gioco arrivano 3 reti una dietro l’altra, tre colpi in rapida successione che mettono i biancocelesti al tappeto. Apre le danze Leao che, innescato da un lancio millimetrico di Romagnoli, buca la difesa capitolina e trafigge l’ex compagno Reina con un preciso diagonale mancino. Poco dopo il portoghese indossa i panni di assistman e dopo aver seminato il panico nella difesa laziale serve il pallone del 2-0 a Giroud con il francese che deve solo appoggiare. L’ex Chelsea trova anche la doppietta personale, la seconda nel giro di pochi giorni, deviando in rete un preciso cross di Theo Hernandez dalla sinistra. Lazio praticamente non pervenuta, a parte qualche sortita con poche velleità offensive. Calano i ritmi nella ripresa, Immobile esce per infortunio dopo un contrasto con Kalulu e la Lazio dice addio a ogni possibilità di rimonta. Il Milan trova addirittura il poker con Kessiè che ribatte in rete un pallone sporco sugli sviluppi di un corner. Tutto facile per i ragazzi di Stefano Pioli che in semifinale affronteranno l’Inter per un doppio Derby di Milano tutto da vivere.