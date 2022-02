Juventus, che fatica! Serve un autogol per battere il Sassuolo: Vlahovic si regala la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia

10 Febbraio 2022 23:05

La Juventus si aggrappa ancora a Vlahovic: dopo 88′ minuti complicati, il serbo propizia l’autogol che vale il 2-1 contro il Sassuolo. Bianconeri in semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina

Due su due, il marchio di Dusan Vlahovic. Il bomber arrivato sul finire del mercato di gennaio risulta subito decisivo in campionato e in Coppa Italia. Dopo la rete in apertura contro il Verona, segna il gol nel finale contro il Sassuolo. O meglio, propizia quello che per regolamento risulta un autogol. Cambia poco ai fini del risultato finale che vede la Juventus battere 2-1 un Sassuolo mai domo e regalarsi una semifinale di fuoco contro la Fiorentina, neanche a dirlo, proprio la ex squadra di Dusan Vlahovic.

Il match si mette subito sui binari dei bianconeri che partono bene e capitalizzano con Dybala una ghiotta occasione su un pallone sporcato al centro dell’area neroverde. Il Sassuolo però non si lascia intimorire, costruisce le proprie trame offensive, palleggia e mette in difficoltà la Juventus. Ahmed Junior Traorè pesca il jolly (con probabile deviazione di Zakaria) per l’1-1 e la gara cambia radicalmente. Gli emiliani si fanno arrembanti, i bianconeri accusano il colpo. La Juventus prova a reagire nella ripresa quando la spia delle energie del Sassuolo inizia a lampeggiare di rosso. Pegolo tiene, incredibilmente, in partita i suoi con una serie di grandi parate e un aiuto del palo su De Ligt, ma è costretto a capitolare nel modo più beffardo: Vlahovic va via sulla fascia, entra in area e prova un destro a giro diretto alla bandierina, ma che deviato dalla mano di Tresoldi finisce alle spalle del portiere neroverde. La Juventus festeggia una qualificazione sofferta ma, tutto sommato, meritata: in semifinale la Fiorentina, due gare che mettono in palio molto di più di una ‘semplice’ finale.