L’Inter è la prima semifinalista della Coppa Italia: l’ex Dzeko e la perla di Sanchez stendono la Roma

8 Febbraio 2022 23:01

Il gol in apertura di Dzeko e la perla sotto l’incrocio di Sanchez regalano all’Inter la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia: i nerazzurri superano 2-0 la Roma

Subito in campo a tre giorni dal ko nel Derby della Madonnina contro il Milan. Meglio così per l’Inter, pronta a riscattarsi nel martedì di Coppa Italia. Impegno da non sottovalutare quello contro la Roma dell’indimenticabile Josè Mourinho, allenatore dello storico triplete nerazzurro. A proposito di ex, Edin Dzeko ci mette appena 2 minuti ad aprire le marcature contro la sua vecchia squadra pescato da un ottimo assist di Perisic. Al 6′ Barella ha già l’occasione di mandare al tappeto una Roma ancora frastornata ma viene fermato dalla traversa. Scampato il pericolo, i giallorossi provano a entrare in partita affidandosi ai guizzi di Zaniolo e alle giocate di Mkhitarian e Abraham fermati da Handanovic e dalla difesa nerazzurra. Retroguardia dell’Inter che è costretta a fare a meno di Bastoni, uscito dolorante per un problema alla caviglia che probabilmente lo terrà fuori per la gara di Champions League contro il Liverpool. Nella ripresa la Roma si fa pericolosa in attacco, ma nel miglior momento dei capitolini una perla di Sanchez, splendida conclusione che termina sotto l’incrocio, spegne tutto l’entusiasmo dei ragazzi di Mourinho. Finisce 2-0, l’Inter stacca il primo biglietto per la semifinale di Coppa Italia.