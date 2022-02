Conte non è più presidente del Movimento 5 Stelle, grillini restano senza leader: il Tribunale di Napoli ha azzerato tutti i vertici

7 Febbraio 2022 16:06

Il Tribunale Civile di Napoli ha disposto la sospensione dell’efficacia delle votazioni con cui nell’agosto 2021 è stato modificato anche lo statuto del Movimento 5 stelle

“Il Tribunale Civile di Napoli, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle votazioni con cui nell’agosto 2021 è stato modificato lo statuto del Movimento 5 stelle e anche l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza, carica prevista dallo stesso statuto”. Lo conferma l’avvocato Lorenzo Borrè, legale che ha sostenuto il ricorso di tre militanti, in rappresentanza di diverse centinaia di iscritti che hanno partecipato al pagamento delle spese legali con una raccolta di fondi. I vertici del Movimento 5 Stelle sono quindi azzerati, compreso Giuseppe Conte e i cinque vicepresidente ed inoltre non si può tornare allo status quo precedente. Vito Crimi non può più essere il reggente, perché nel frattempo il comitato di garanzia si è dimesso (c’è chi però sostiene la validità del vecchio ordinamento). I nuovi tre membri (di cui uno, Luigi Di Maio, dimissionario) sono però incompatibili con il ruolo secondo le norme che erano presenti nel vecchio statuto.

Il Movimento 5 Stelle allo stato attuale si trova senza un leader e senza un comitato di garanzia. Restano in carica solo i tre membri del collegio dei probiviri, mentre Beppe Grillo è sempre il garante e toccherà a lui risolvere la situazione. Ora si dovrà votare per l’organo collegiale a cinque – il comitato direttivo – che era stato approvato dagli iscritti lo scorso febbraio. Il voto dovrebbe tenersi sulla piattaforma Rousseau, proprio per non incorrere in altre contestazioni. Non solo l’occasione per il voto per l’organo collegiale è un altro ostacolo sulla strada di Conte: mentre a luglio le divisioni interne al partito erano ai minimi storici, ora l’ex premier potrebbe dover fronteggiare un comitato direttivo restio a cedergli il passo.