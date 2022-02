Calabria, convocato Consiglio Regionale per il 28 febbraio: “al primo punto le problematiche della SS 106 Jonica”

24 Febbraio 2022 12:16

E’ stato convocato per lunedì 28 febbraio il Consiglio Regionale: i punti all’ordine del giorno

Le “problematiche della Strada Statale 106 Jonica” al primo punto dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale programmata per lunedì 28 febbraio con inizio alle ore 14.30. “Il Consiglio – sottolinea il presidente Filippo Mancuso – intende affrontare le criticità della ‘106’ con l’intento di individuare il percorso istituzionale e politico più congeniale per esigere dal Governo risposte rapide, stringenti e risolutive, volte a modernizzare e mettere in sicurezza questa essenziale infrastruttura”.

All’ordine del giorno della seduta sono state, inoltre, inserite: la proposta di legge di iniziativa del consigliere Mancuso, recante: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), relatore: consigliere De Francesco; la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Raso e Caputo recante: “Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005)”, relatore: Raso. La parte conclusiva della seduta è riservata al primo question-time della XII Legislatura.