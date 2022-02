La sessuologa Spina suggerisce il bacio per San Valentino: “la lingua può roteare o muoversi come una spatola”

11 Febbraio 2022 17:47

La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Geni di famiglia” condotto da Andrea Lupoli e Livia Ventimiglia su Radio Cusano Campus, riguardo il tema dei tipi di baci e delle loro differenze

“Sottovalutiamo troppo spesso il bacio – dice la sessuologa Spina- partire con un buon bacio permette di arrivare con un giusto approccio alla sessualità, all’affettività e alle tenerezze. Nel bacio sono coinvolti 35 muscoli facciali e circa 112 muscoli posturali. Il bacio mette in moto tutto il nostro corpo, non è solo un contatto con le labbra.”

Ma quanti tipi di bacio esistono? “Di tipologie di bacio ne esistono moltissime, nel Kamasutra (al capitolo 8) abbiamo una classificazione antichissima con una differenziazione fra i baci da dare ‘alle vergini’, ‘alle mogli’ e alle ‘prostitute’. Baci diversi, non tutti dello stesso tipo. Quelli per le vergini sono leggeri, appena accennati. Per mogli e prostitute abbiamo poi quattro sottotipi diversi: Il bacio alla pari, il rigirato, il trasversale e il premuto.”

“Capitolo a parte per il bacio alla francese, un bacio che cerca la lingua del partner con la propria e che come in un ballo prova ad ‘abbracciarla’. Ma la lingua si può usare in diversi modi. Per esempio con la lingua che ruota intorno a quella del partner con le lingue che si intrecciano fra loro.”

“Altra modalità di movimento, nel bacio alla francese, è quella in cui le lingue si muovono verticalmente da sopra a sotto come una spatola che sale e scende. E’ un movimento più leggero rispetto alla lingua roteante.”

“Abbiamo poi un altro movimento ancora che è quello dove una sola lingua si muove ed ‘esplora’ la bocca del partner, muovendosi nella cavità orale. Riguardo la profondità, invece, la lingua non andrebbe essere spinta mai troppo nella bocca del partner per non evocare un senso di soffocamento nello stesso.”