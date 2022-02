Complottista negò la pandemia con un post, Facebook perde in Tribunale: “profilo va riattivato”

16 Febbraio 2022 13:09

Facebook sarà costretto a pagare una penale di 100 euro per ogni giorno di chiusura

Negli scorsi mesi aveva pubblicato un post su Facebook in cui rilanciava un articolo che negava la pandemia Covid. Per questo Facebook aveva chiuso il profilo sul social network. L’utente bannato, però, ha fatto ricorso contro il provvedimento di chiusura e ora il Tribunale di Venezia gli ha dato ragione. I giudici, infatti, hanno stabilito che la “chiusura del profilo Facebook impedisce la libera manifestazione del pensiero”. Facebook sarà quindi costretto anche a pagare una penale di 100 euro per ogni giorno di chiusura.