Commissione Bilancio a Reggio Calabria: seduta dedicata alle procedure concorsuali

18 Febbraio 2022 09:14

Reggio Calabria: riunione della Commissione Bilancio, si valuta se proseguire la convenzione con il Formez o cambiare strada

Con la volontà di fare luce sullo stato delle cose e sbloccare la situazione si è svolta, convocata dal Presidente Mario Cardia, una riunione della Commissione Bilancio, all’ordine del giorno “l’audizione della dirigente Iolanda Mauro su ricognizione settore personale e procedure concorsuali”. La nuova dirigente del settore personale ha affermato che si aspetteranno novità a stretto giro di posta dal Formez, in caso contrario verranno valutate soluzioni alternative alla piattaforma ministeriale per bandire i concorsi. Il neo presidente della Commissione Bilancio, Mario Cardia, d’accordo con il capogruppo del Pd Giuseppe Sera ha sottolineato come il comune ha le capacità per essere autonomo nel gestire il piano delle assunzioni, suggerendo nuove vie per sbloccare l’empasse, abbiamo aspettato per troppo tempo una risposta dal Formez che ancora non è’ arrivata. Proseguire con la piattaforma ministeriale del Formez o procedere con un piano alternativo? La risposta arriverà nei prossimi giorni, nel corso della prossima riunione della Commissione Bilancio, prevista in tempi stretti. Mario Cardia: “la Commissione Bilancio è un ruolo centrale e strategico per la vita dell’amministrazione comunale e la discussione di oggi su un tema caro alla cittadinanza come quello dell’avvio delle procedure concorsuali ne è’ testimonianza. Tutti gli atti di contabilità ed organizzazione vengono discussi in questa sede”. Un metodo nuovo, la mia presidenza sarà improntata sul senso di responsabilità e dedizione, lavoreremo per favorire la discussione, l’efficienza e la partecipazione di tutte le forze politiche che avranno voce all’interno della Commissione Bilancio. Ringrazio il dirigente Iolanda Mauro, l’Assessore Francesco Gangemi e tutte le forze politiche per il contributo dato oggi alla discussione”, le parole del Presidente della Commissione Bilancio Mario Cardia.