La soddisfazione del Comitato Paralimpico Calabria: ottima prestazione di Enza Petrilli ai Campionati Italiani Indoor-Para Archery

5 Febbraio 2022 18:58

Ottima prestazione di Enza Petrilli ai Campionati Italiani Indoor-Para Archery: la soddisfazione del Comitato Paralimpico Calabria

Il 29 e 30 gennaio si sono svolti al Palasport Fontescodella di Macerata i XXXV Campionati Italiani Indoor-Para Archery organizzati dalla A.S.D Sagitta Arcieri Pesaro. Ultimo test per la nazionale italiana prima del Mondiale che si disputerà a Dubai dal 18 al 27 febbraio. Enza Petrilli ha partecipato per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, del quale fa parte dal 1 gennaio 2021, ricomprendo comunque la carica di vicepresidente dell’A.S.D. Aida. Nella giornata di qualifica la Petrilli totalizza il punteggio di 572 punti, record personale per lei, a soli 5 punti di distacco dalla compagna di nazionale Elisabetta Mijno, conquistando così la medaglia d’argento del titolo di classe. Negli scontri per il titolo di campione divisione assoluto supera allo scontro Veronica Floreno per 6-0 e arriva alla finale per l’ennesimo scontro con la Mjino, conquistando la medaglia d’argento.

Soddisfazione del presidente del Comitato Paralimpico Calabria Scagliola, non tanto per il risultato quasi scontato ottenuto dalla campionessa calabrese, ma perché la Petrilli ha dimostrato di non adagiarsi sulla splendida vittoria ottenuta alle paralimpiadi di Tokjo, dando prova di forza di volontà, migliorando il suo record, e di grande continuità che fa molto ben sperare per i prossimi mondiali di Dubai. Il presidente della Fitarco Calabria Giarmoleo ha sottolineato come questi risultati non possono far che bene a tutto il movimento paraarchery calabrese che sta sempre più crescendo e si sta sempre più imponendo nelle competizioni in Italia.