Importante novità su Instagram, ora si potrà mettere il “Like” alle Stories: come funziona

23 Febbraio 2022 11:37

Nuovo aggiornamento di Instagram: da adesso si potranno mettere i “Like” alle Stories

I social network sono in continua evoluzione. Novità su novità, aggiornamenti su aggiornamenti. Tutto per rendere più interessante e accattivante uno dei mezzi più utilizzati sul web. L’ultima, di novità, riguarda Instagram. Era stata annunciata lo scorso 14 febbraio, ora è realtà: sono infatti arrivati i “Like” alle Stories. I normalissimi “mi piace”, già presenti sui post, ora si potranno inserire anche nelle Stories. Come funziona? E’ semplice. Se prima era possibile esprimere la propria impressione tramite emoticon o messaggi privati, adesso un’icona a forma di cuore permetterà a ogni utente di mostrare l’apprezzamento verso la storia di un altro. La nuova icona si trova al fianco della barra di testo, vicino all’aeroplanino di carta destinato a condividere la storia o inviarla agli amici.

“L’idea è quella di assicurarsi che le persone possano esprimere più sostegno reciproco, ma anche ripulire un po’ i DM”, le parole del CEO Adam Mosseri in un video su Twitter. Dunque, maggiori interazioni e meno intasamento della posta legato alle reazioni. Da specificare che il conteggio dei “mi piace” non sarà pubblico, non lo potranno cioè vedere tutti, ma soltanto l’utente che lo riceverà.