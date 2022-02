9 Febbraio 2022 15:27

Cittanova, sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno allertato i soccorsi tempestivamente

Ennesimo dramma della disperazione questo pomeriggio a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria dove una donna ha tentato il suicidio tagliandosi le vene e ingerendo candeggina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno allertato i soccorsi agendo tempestivamente nel tentativo di salvare la vita alla donna. Non sono ancora note le cause del gesto estremo, mentre gli operatori sanitari stanno tentando di salvarla.