Cittanova: al Teatro Gentile l’ensemble symphony orchestra con “the legend of Morricone”

16 Febbraio 2022 11:19

Pubblico delle grandi occasioni e suggestivo colpo d’occhio al Teatro Gentile di Cittanova, che ha avuto ospite d’eccezione un artista di assoluto valore come Giorgio Panariello, in tour con lo spettacolo “La Favola mia”, nell’ambito della XVIII Stagione Teatrale organizzata dall’Associazione Kalomena. L’artista è stato protagonista al Teatro Gentile, unica tappa calabrese del suo tour, per festeggiare i 20 di carriera dal successo di “Torno Sabato”! E non poteva che scegliere il palco per celebrare questi importanti traguardi con un one man show unico in pieno stile “Panariello”. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: sono stati questi gli ingredienti di un racconto che ha fatto registrare una perfetta simbiosi tra palco e parterre, tra attore e spettatori, condito da grandi applausi in un teatro di nuovo al completo e pieno delle risate che l’artista, con la sua forza ammaliatrice e con la sua irriverenza dai tratti gentili, ha saputo regalare. “In una situazione ancora non tranquilla –ha affermato il Presidente dell’Associazione Kalomena Girolamo Demaria- farsi carico di una organizzazione così onerosa e complessa è stato per noi un atto di grande coraggio e amore nei riguardi degli abbonati, del pubblico e delle comunità del nostro territorio, che avvertono un disperato bisogno di tornare a vivere. Per questo, un particolare grazie va a tutti coloro che non hanno avuto esitazioni a venire in teatro, riempiendolo così come non avveniva da prima della pandemia”. Con un cartellone che si articola in undici Eventi distribuiti nell’arco di sei mesi, la Stagione Teatrale di Cittanova può annoverare, nell’arco di una settimana, due assi dello star system teatrale e musicale. Dopo il successo di Panariello, il prossimo 22 febbraio un evento internazionale di assoluto spessore musicale, unica tappa per la Calabria: L’Ensemble Symphony Orchestra, 30 musicisti di caratura internazionale, con oltre 50 Concerti sold out nei teatri più prestigiosi europei e italiani e 40 mila spettatori, che renderà omaggio alle musiche del Maestro Ennio Morricone. L’Orchestra arriverà al Teatro Gentile da Zurigo per poi proseguire in un tour che la porterà fino ad Amsterdam e Londra. Farà rivivere atmosfere emozionanti, in un viaggio incredibile tra le melodie e le colonne sonore che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni: C’era una volta il West; La leggenda del pianista sull’oceano; Nuovo cinema paradiso; Il Buono, il Brutto, il Cattivo; C’era una volta in America; Per qualche dollaro in più; Malena.

I biglietti possono essere acquistati presso il teatro Gentile di Cittanova oppure telefonando ai numeri 347.7191399 o 320.6184249. Info: kalomena@libero.it.