Cittadella fortificata a Milazzo, Foti chiede un confronto in Terza Commissione

3 Febbraio 2022 10:20

Il consigliere comunale Antonio Foti ha depositato negli scorsi giorni una richiesta di audizione di Terza Commissione consiliare, alla presenza della associazioni culturali cittadine, sulle problematiche riguardanti la Cittadella Fortificata di Milazzo. Una richiesta che scaturisce da alcuni articoli di stampa e dagli interventi di Italia Nostra che riportano – sottolinea il consigliere – questioni nevralgiche e di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro maniero. Oggi più che mai urge riprendere un confronto con le associazioni culturali cittadine utile ad affrontare tematiche specifiche quali per esempio la manutenzione ordinaria della Città Fortificata, la riapertura dell’Antica Fonderia, il decoro e il rilancio dell’area archeologica senza dimenticare l’utilizzo delle somme sullo sbigliettamento del Castello e della tassa di soggiorno. Risorse utili – conclude Foti – che andrebbero destinate sul fronte della tutela e della valorizzazione. Inoltre, non per ordine di importanza, il dibattitto sulle progettualità che l’attuale amministrazione intende porre in essere e che non può non passare da un confronto con tutte quelle realtà che, ormai da anni, lavorano sul fronte del rilancio del nostro “Castello”. Lo stesso consigliere ha trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale una richiesta di convocazione di una apposita Conferenza di Capigruppo, alla presenza del Sindaco, per affrontare la situazione e l’andamento della pandemia in Città sulla base dei riscontri che arrivano dalla piattaforma USCA.