Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” chiede alla Regione un Piano di contenimento per i Corvidi

11 Febbraio 2022 17:06

Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” chiede di adottare dei Piani di Contenimento per le specie Corvus Corone Cornix e Pica Pica , cornacchia grigia e gazza per ragioni di migliore gestione del patrimonio zootecnico e di tutela del suolo

Il Circolo “Gli amici della caccia” di Reggio Calabria chiede pubblicamente “alla Cortese Attenzione del Presidente della Regione Calabria Occhiuto unitamente agli Assessori designati all’attività venatoria, al Responsabile dell’Ufficio Caccia e al Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” nonché al Presidenti degli Ambiti Territoriali di Caccia calabresi di accogliere la proposta del Circolo suddetto, ossia di adottare dei Piani di Contenimento per le specie Corvus Corone Cornix e Pica Pica , cornacchia grigia e gazza per ragioni di migliore gestione del patrimonio zootecnico e di tutela del suolo, così come previsto all’articolo 19 della Legge Nazionale 157/92. La caccia alle specie summenzionate, praticata attualmente durante la stagione venatoria da settembre al 10 febbraio circa, va inquadrata come contributo a calmierare la quantità di questi animali onnivori definibili come specie critiche o nocive, poiché raggiungono densità di popolazione considerevolmente elevate a danno in particolare di colture e nidiacei. È bene precisare in tal senso che la Regione Umbria ad esempio, con due distinte Determine Dirigenziali per le Province di Perugia e Terni, in virtù dell’articolo 28 comma 1 Legge Regionale 17 maggio 1994 n.14, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 della Legge 157/92 suddetto, determina che “nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , in qualunque periodo dell’anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19 “, autorizzando nell’arco del quinquennio 2019/2023 il contenimento, mediante trappolamento e sparo, delle due specie in oggetto tramite un elenco di cacciatori abilitati tramite apposito corso di formazione specifico organizzato e gestito dagli A.T.C. della Regione Umbria, previo parere favorevole scientifico dell’ISPRA. Una prospettiva futura auspicabile, nella misura in cui già in Calabria con apposito Piano di Selezione, approvato dalla Regione Calabria con Decreto del Dirigente Generale N°5335 del 13/05/2020, a seguito di parere Ispra favorevole, la caccia di Selezione alla specie Cinghiale è divenuto un ulteriore mezzo, unitamente alla caccia tradizionale in braccata effettuata dalle squadre di Cinghialai calabresi , per diminuire il numero elevato di animali, causa dell’aumento di sinistri stradali e di danni anch’essi alle colture agricole”.