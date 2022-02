Eriksen, è un giorno felice: è tornato in campo a 8 mesi dalla tragedia sfiorata. Il VIDEO da brividi della standing ovation al suo ingresso in campo

26 Febbraio 2022 21:03

Il VIDEO da brividi della standing ovation all’ingresso in campo di Christian Eriksen, tornato a giocare 259 giorni dopo la tragedia sfiorata durante Danimarca-Finlandia

Chiunque ha ancora negli occhi quella straziante scena. Doveva essere il faro portante di una Nazionale, la Danimarca, che si è spinta fino alla semifinale anche per lui. Ma, durante il match degli Europei contro la Finlandia, la tragedia sfiorata: Christian Eriksen riceve il pallone e all’improvviso si accascia a terra, secco. Paura, terrore, di tutti. I compagni si stringono intorno a lui formando un cordone di protezione, la moglie scende in campo sconvolta e in lacrime, consolata da capitan Kjaer. Arresto cardiaco, per l’allora centrocampista dell’Inter. “Sono morto per 5 minuti”, disse qualche tempo fa. Ma per fortuna si salva. E piano piano si riprende, ristabilendosi. L’obiettivo? Tornare a giocare. In Italia non può, per le regole imposte nel nostro paese. “Se togliamo il risultato, sono un uomo felice. Essere tornato in campo è una sensazione meravigliosa”, ha detto ai microfoni di Sky Sports Uk dopo la sconfitta interna per 0-2 della sua squadra contro il Newcastle. E’ infatti il Brentford, in Premier League, a credere in lui è ad ingaggiarlo. E i tifosi lo accolgono con una magnifica standing ovation al momento del suo ingresso in campo. Brividi! Di seguito il video.