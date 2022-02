Dalla Calabria a Sanremo 2022, chi sono i Free Love? La band elettronica ospite di Casa Sanremo

2 Febbraio 2022 13:04

Un pezzo di Calabria a Sanremo 2022: la band elettronica Free Love presenterà a Casa Sanremo il suo ultimo singolo “Aspirina”

Ci sarà anche la musica emergente made in Calabria a Casa Sanremo, il grande contenitore degli eventi collaterali del festival della canzone italiana. Si tratta dei Free Love che nella città dei fiori, in questa settimana, presenteranno il loro progetto musicale e il singolo “Aspirina”. Il trio composto da Michele Mirabelli, Anna Francesca Ripoli e Domenico Sposato, nato oltre dieci anni fa, ha fatto una nuova irruzione sulla scena musicale indie-pop con una proposta fresca e piena di ritmo ed energia, grazie alla produzione siglata da Giuseppe Marasco per Calabria Sona e Italy Sona. Andando al di là di ogni schema, pur nell’isolamento forzato a causa della pandemia, il gruppo ha coltivato nuove idee e nuovi progetti di cui parleranno ampiamente a Casa Sanremo sabato 5 febbraio, nel giorno della finale del Festival, nel presentare il loro ultimo lavoro “Aspirina”.

“Lo stile elettronico, che stiamo utilizzando, riconducibile alle sonorità anni ‘80, è estremamente particolare, perfetto per raccontare l’esperienza musicale di questo progetto”, dice Anna Francesca. “Un progetto che rappresenta la proiezione del nostro auspicabile futuro, quella libertà che è venuta a mancare alla nostra generazione, lasciando libera interpretazione e senza una definizione precisa”, continua Michele. “Vogliamo semplicemente raccontare storie, le nostre storie senza tanti fronzoli, una verità nuda e cruda che a volte può far male, ma che in questo momento bisogna tirare fuori”, conclude Domenico.

Il trio – ringraziando Giuseppe Marasco che “ha da subito creduto nel nostro progetto” – è da poco reduce dal Premio Manente dove ha conquistato la finale nazionale del Premio dei Premi che si terrà ad ottobre durante il Meeting delle etichette indipendenti di Faenza. Ciò che è stato fatto prima non è mai abbastanza: con questo obiettivo i Free Love non si fermano e arriveranno a Sanremo con una carica di entusiasmo, richiamando l’attenzione del pubblico: “ora ci serve tutto il vostro supporto per poter far conoscere la nostra musica”. Nella lunga settimana di Sanremo, il trio sarà ospite anche di altre iniziative promozionali e parteciperà a diverse dirette di radio e tv calabresi e nazionali.