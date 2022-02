Che cos’è il FantaSanremo? Regolamento, bonus e malus del gioco che coinvolge anche i cantanti in diretta tv

2 Febbraio 2022 18:26

Il FantaSanremo spopola sui social: regolamento, bonus e malus del gioco che coinvolge anche i cantanti prima, dopo e durante le esibizioni!

Nel corso della prima serata di Sanremo 2022 alcuni artisti si sono comportati in maniera alquanto strana. Michele Bravi ha pronunciato la parola “Papalina” al termine della sua esibizione, La Rappresentante di Lista si è presentata con una coroncina che non c’entrava nulla con il suo outfit, addirittura il maestro Melozzi ha esultato a favore di telecamera prima di dare il via all’esibizione di Ana Mena. Sono impazziti tutti? Sì, ma per il FantaSanremo!

Che cos’è il FantaSanremo?

Si tratta di un gioco, in stile FantaCalcio, creato da alcuni appassionati marchigiani del Festival e promosso da Sky Wi-Fi. In maniera totalmente gratuita, ogni giocatore può comporre la propria squadra scegliendo fra 5 dei 25 cantanti in gara ai quali viene assegnata una valutazione. Si parte da un budget di 100 “Baudi”, la moneta ufficiale (in onore di Pippo Baudo) con cui comporre la propria rosa. Una volta terminata la scelta si nomina un capitano e poi si aspetta che i cantanti diano il meglio di loro stessi, magari andando anche fuori dagli schemi! Ogni azione è infatti soggetta ai più disparati bonus e malus presenti nel regolamento.

Ad esempio, dire “FantaSanremo” in diretta, come ha fatto Gianni Morandi, porta in dote 25 punti. Indossare una maschera? 10 punti. Ricevere la standing ovation dall’orchestra? Altri 30 punti. Esiste addirittura un bonus di 1000 punti per la “morte durante l’esibizione” che darebbe la vittoria automatica, ma che nessuno spera mai di poter ottenere. Alcuni gesti devono essere espressamente fatti dai cantanti prima, durante o dopo l’esibizione e anche gli artisti stessi si prestano, a favore di telecamera, per accontentare i propri fan. Al termine del Festival, vince chi ha raccolto più punti.

Il regolamento del FantaSanremo 2022

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara

È obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro

È possibile iscrivere la squadra entro lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 23.59

I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al regolamento sottostante: qualora la valutazionedi un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, spetterà alla FIF l’ultima parola che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo

I bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati

L’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festivàl di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festivàl non verrà conteggiato)

Quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco dell’Ariston durante le puntata del Festival

Nella serata dei duetti i bonus e i malus applicabili agli ospiti verranno sommati al punteggio del relativo artista in gara

Nel caso in cui un artista in gara dovesse risultare positivo al Covid-19 o in quarantena sarà utilizzata un’esibizione pre-registrata (vedi Irama Sanremo 2021). In questo caso verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi sulla registrazione

Vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti

I bonus e i malus

Punti posizione in classifica della serata finale:

+50 1° classificato

+35 2° classificato

+25 3° classificato

+15 4° e 5° classificato

+10 6°, 7°, 8°, 9° classificato

+5 10°, 11°, 12°, 13° classificato

0 14°, 15°, 16°, 17° classificato

-5 18°, 19°, 20°, 21° classificato

-10 22°, 23°, 24° classificato

+25 25° classificato

+20 Bonus Podio (valido per ogni artista che arriva nelle prime tre posizioni)

Punti posizione in classifica della seconda, terza e quarta serata (da assegnare ogni serata)

+30 1° classificato

+25 2° classificato

+20 3° classificato

+15 4° e 5° classificato

+10 6°, 7°, 8°, 9° classificato

+5 10°, 11°, 12°, 13° classificato

0 14°, 15°, 16°, 17° classificato

-5 18°, 19°, 20°, 21° classificato

-10 22°, 23°, 24° classificato

+15 25° classificato

+6 Sesto Sangiovanni (bonus assegnabile solo per la classifica finale)

+7 Settimo Aka 7even (bonus assegnabile solo per la classifica finale)

+22 Iva al 22 (bonus assegnabile solo per la classifica finale)

+20 Premi della Critica (Premio della critica Mia Martini, Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, Premio Sergio Bardotti (miglior testo), Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale), Premio Sergio Endrigo (miglior interpretazione)

+10 Canzone più trasmessa da Radio Italia durante la settimana del Festivàl – (bonus assegnato nella serata finale)

+10 Altri premi non citati sopra

+10 Primo artista ad esibirsi (ogni serata)

+5 Artista presentato da una co-conduttrice

+10 Artista presentato da un ospite

+15 Artista presentato da un vincitore di una competizione sportiva internazionale

+15 Artista presentato da Zlatan Ibrahimović

+20 Artista presentato da Cristiano Malgioglio

+25 Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio (bonus assegnato all’artista la prima volta che, durante la sua esibizione, l’orchestra verrà diretta dal Maestro Beppe Vessicchio)

+10 Dirige l’orchestra il Maestro Enrico Melozzi (bonus assegnato all’artista la prima volta che, durante la sua esibizione, l’orchestra verrà diretta dal Maestro Enrico Melozzi)

+20 Dirige l’orchestra l’artista stesso (bonus assegnato all’artista la prima volta che il cantante e/o uno dei membri del gruppo dirigerà l’orchestra durante la propria esibizione)

Bonus Sky WiFi: