Villarreal-Juventus, tutto rimandato al ritorno: Vlahovic la sblocca in 33 secondi, Parejo sigla l’1-1 nella ripresa

22 Febbraio 2022 22:56

Villarreal-Juventus termina sull’1-1: discorso qualificazione rimandato al ritorno all’Allianz Stadium. Alla rete iniziale di Vlahovic risponde Parejo

Impiega appena 33 secondi Dusan Vlahovic, all’esordio in Champions League, per segnare il suo primo gol in carriera in Europa. Un debutto da record per il nuovo bomber bianconero che lascia il segno anche fuori dai confini nazionali. È il secondo gol europeo più veloce della storia della Juventus dopo quello di Del Piero nel 1997 contro il Manchester United (20 secondi). Ma non basta a regalare il successo ai ragazzi di Max Allegri nella sfida degli ottavi di finale di Champions League contro un ostico Villarreal.

Il “Sottomarino Giallo”, già giustiziere dell’Atalanta, non si fa intimorire dal gol subito a freddo e tiene bene il campo. Gli spagnoli prendono un palo con Lo Celso, pericoloso successivamente nel finale di primo tempo ma contenuto da De Ligt, e vanno vicini al gol con un tacco da distanza ravvicinata di Danjuma. La rete arriva nella ripresa, al minuto 66, quando una dormita difensiva dei bianconeri permette a Capoue di pescare l’inserimento di Parejo che, tutto solo al centro dell’area, non può sbagliare. Juventus che dopo la rete di Vlahovic vede spegnersi progressivamente la propria verve offensiva, è lo stesso attaccante serbo a rendersi pericoloso solo nel finale con una velenosa conclusione dal limite parata da Rulli. Finisce 1-1: discorso qualificazione rimandato al ritorno all’Allianz Stadium di Torino, lo ricordiamo, senza regola dei gol in trasferta.