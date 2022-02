Cessione Atalanta, 350 milioni a Percassi da un fondo USA: ma arriva la smentita

18 Febbraio 2022 18:24

La cessione dell’Atalanta al fondo americano Kkr, è stata smentita: un portavoce del fondo afferma che non è mai stata presa in considerazione. I rumor parlavano di un’offerta di 350 milioni

Negli ultimi giorni si erano rincorse alcune voci sulla cessione della maggioranza delle quote dell’Atalanta. Il fondo americano Kkr, di Kohlberg Kravis Roberts, operante nel settore di private equity e con sede a New York, sembrava pronto a una sostanziosa offerta: secondo i rumor, si parlava di 350 milioni di euro per acquisire l’85% delle quote del club. Antonio Percassi, attuale proprietario dei nerazzurri, sarebbe rimasto nel club in qualità di Ceo, favorendo una migliore gestione delle risorse tecniche, delle strutture e del parco giocatori. Nelle ultime ore è però arrivata una netta smentita. Un portavoce del Kkr ha infatti dichiarato che il fondo “non ha mai preso in considerazione questa ipotesi“. L’Atalanta non si è ancora pronunciata a proposito.