Centrodestra: La Russa, ‘si può ricostituire ma non se si continua a preferire la sinistra’** (2)

6 Febbraio 2022 14:30

(Adnkronos) – Quali sono i margini per ricostruire il centrodestra? “Ci può stare che per il governo ci si sia divisi ma – sottolinea La Russa – se si continua a preferire la sinistra al centrodestra, come è avvenuto per il Colle… Il centrodestra c’è ed è più forte che mai tra gli italiani, quindi senza esclusioni preconcette ricostituiamolo, ricostituiamo un centrodestra che risponde a quello che vuole il popolo del centrodestra”.

A breve ci sarà una tornata amministrativa, il centrodestra andrà diviso o no? “Sul territorio è diverso. Anche per la legge elettorale dei sindaci e delle regioni. Non vedo un grande pericolo a meno che qualcuno non voglia distruggere la coalizione di centrodestra anche lì, anche sul territorio. La rottura c’è stata solo in Parlamento dove ha pesato il desiderio enorme di far durare la legislatura, il governo e le posizioni di potere. Questo ha fatto implodere il centrodestra. Ma tutto questo non c’è sul territorio. Le due cose non sono collegate a meno che qualcuno non lo voglia”.

C’è il rischio per Fdi di restare isolata? “Quando alla regina d’Inghilterra dissero che si avvicinava una tempesta sulla Manica, lei osservò che il continente rischiava di restare isolato… Credo che rischi di restare isolato chi non vuole ricostruire il centrodestra”.