Centro: Bellanova (Iv), ‘discutiamo con tutti di tutto, ma non c’è una Margherita all’orizzonte’**

4 Febbraio 2022 19:18

Roma, 4 feb (Adnkronos) – “Leggo ricostruzioni e dichiarazioni anche autorevoli circa prossime fusioni di Italia Viva con altri soggetti politici. Noi discutiamo volentieri con tutti e di tutto ma non c’è nessuna Margherita all’orizzonte, c’è solo il percorso che abbiamo iniziato a delineare alla Leopolda e che vedrà Italia Viva e Matteo Renzi decisivi nella prossima legislatura come lo siamo stati in questa. Di tutto parleremo il 26 all’assemblea nazionale, senza che altri decidano per noi il nostro futuro”. Lo dice presidente di Italia viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibili.