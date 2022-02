Catanzaro: lunedì alla Cittadella convegno su Comunità Energetiche Rinnovabili

19 Febbraio 2022 16:41

Catanzaro: si terrà lunedì 21 febbraio presso la Sala Verde della Cittadella regionale, un incontro sul tema delle opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili

Si terrà lunedì 21 febbraio, alle ore 10.30, presso la Sala Verde della Cittadella regionale, un incontro sul tema delle opportunità offerte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il convegno, organizzato dalla Giunta regionale calabrese, vedrà la partecipazione, oltre che del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore con delega all’Energia, Rosario Varì, della sottosegretaria di Stato al Ministero per la Transizione Ecologica, Ilaria Fontana, e del deputato Giuseppe D’Ippolito, componente della Commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici della Camera. L’incontro, al quale parteciperanno tanti sindaci calabresi, sarà l’occasione per esporre agli amministratori locali e a tutti i portatori di interesse le attività che, sia a livello di amministrazione centrale che regionale, saranno varate per stimolare la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili.