Catanzaro, il 25 febbraio evento “Catanzaro al Centro” con l’onorevole Gaetano Quagliariello 

22 Febbraio 2022 16:36

“Catanzaro al Centro”, venerdì 25 febbraio l’evento in città con l’onorevole Gaetano Quagliariello: manifestazione promossa da ‘Idea’, ‘Cambiamo’ e ‘Coraggio Italia’

“‘Catanzaro al Centro’ è un nome che evoca la centralità del territorio e la centralità di una visione, ma che è anche, a suo modo, un manifesto politico. Una nuova prospettiva da cui partire per ricostruire sulle idee“. Queste le parole dell’On. Gaetano Quagliariello, a cui saranno affidate le conclusioni politiche della manifestazione promossa a Catanzaro da ‘Idea’, ‘Cambiamo’ e ‘Coraggio Italia’ in programma venerdì 25 febbraio alle ore 17:30 presso la ‘Casa delle Culture’, Palazzo della Provincia, e intitolata, per l’appunto, ‘Catanzaro al Centro’.

All’evento, interverranno fra gli altri il vicepresidente della Provincia di Catanzaro Fernando Sinopoli, l’assessore al Comune di Catanzaro Lea Concolino, il sindaco Sergio Abramo, i consiglieri regionali Salvatore Cirillo e Francesco De Nisi, l’onorevole Maurizo D’Ettore. “Con questa iniziativa – conclude il senatore Quagliariello – vogliamo iniziare a mettere a fuoco gli obiettivi programmatici per Catanzaro e per l’intera Calabria“.