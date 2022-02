Catanzaro: giovane arrestato per furto aggravato ed incendio doloso

23 Febbraio 2022 10:44

I Carabinieri della Stazione di Squillace hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, per i reati di furto aggravato ed incendio doloso

Nel pomeriggio del 21 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Squillace hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, per i reati di furto aggravato ed incendio doloso. L’ipotesi è che il giovane abbia compiuto l’incendio avvenuto in data 17 gennaio 2021 al lido di Squillace – unitamente ad altro soggetto tratto in arresto nell’immediatezza e attualmente detenuto per questa causa in carcere – dopo avere sottratto una cassetta contenente 1.000,00 euro in contanti. L’incendio sarebbe stato compiuto con la finalità di distruggere le telecamere di sorveglianza interne al lido, che avevano documentato la commissione del precedente furto ed avrebbero permesso agli inquirenti di risalire alla compiuta identificazione degli autori. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.