Caro carburante, il senatore calabrese Auddino (M5S) vicino ai camionisti in sciopero: “sono la colonna portante dell’economia italiana”

24 Febbraio 2022 13:35

Il senatore calabrese Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle si è detto “vicino agli autotrasportatori in sciopero. Presentato emendamento a mia prima firma sullo sconto del 20%”

“Sono vicino agli autotrasportatori che ieri hanno manifestato contro l’aumento dei costi dei carburanti con il blocco dei Tir lungo le autostrade siciliane, pugliesi, calabresi e campane fino al porto di Ravenna. Questi lavoratori sono allo stremo e messi in ginocchio dal considerevole rincaro di benzina, gasolio e metano e da tutto ciò che ne consegue: l’incremento dei costi sta facendo fermare le imprese, mettendo in difficoltà lavoratori e famiglie. Il loro disperato appello non può rimanere inascoltato, dobbiamo intervenire immediatamente perché gli autotrasportatori sono la colonna portante dell’economia italiana ed ogni comparto dipende dalla loro instancabile attività. Ecco perché ho presentato un emendamento al decreto Sostegni Ter che prevede uno sconto sul costo del carburante”, afferma il Senatore calabrese Giuseppe Auddino del Movimento 5 Stelle.

“L’emendamento a mia prima firma, attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato – spiega il senatore – prevede che le imprese che svolgono attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 49.41.00 (trasporto di merci su strada) hanno diritto allo sconto del 20% sul prezzo del carburante, per tutto il 2022. Questa norma darebbe sicuramente una boccata di ossigeno all’intero settore degli autotrasporti. Mi auguro che il Governo, soprattutto dopo lo sciopero di ieri, percepisca il grave disagio sofferto dalla categoria degli autotrasportatori ed intervenga immediatamente adottando le misure necessarie ad aiutare questo importante settore del Paese” conclude Auddino.