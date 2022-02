Caro carburante, Regioni: “rischio blocchi approvvigionamenti, serve confronto col Governo”

24 Febbraio 2022 15:02

Negli ultimi giorni in molte zone d’Italia si sono tenute manifestazioni dei comunisti

“La situazione che si sta determinando a seguito dell’aumento delle tariffe dell’energia elettrica e del rincaro dei carburanti sta diventando preoccupante anche in relazione alle proteste degli autotrasportatori”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga. “C’è il rischio di possibili blocchi di approvvigionamento e di circolazione delle merci, in particolar modo nelle Regioni del Mezzogiorno. Per questo motivo – conclude Fedriga – chiediamo che il Governo attivi al più presto su questi temi un tavolo di confronto con le Regioni coinvolte”.