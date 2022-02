Caro bollette e aumento del carburante, il Gruppo Citrigno destina 50.000 euro ai dipendenti: “le grandi famiglie si vedono nei momenti difficili”

16 Febbraio 2022 12:12

In virtù del caro bollette e dell’aumento del prezzo del carburante, il Gruppo Citrigno ha destinato un contributo di euro 50.000 a favore di tutto il personale delle società del Gruppo. L’erogazione è avvenuta attraverso il pagamento della busta paga dello scorso mese di gennaio.

“ In questo momento di grande difficoltà per le imprese e le famiglie dovuto oltre che al Covid anche al caro prezzi – commenta Alfredo Citrigno, presidente del Gruppo – vogliamo essere ulteriormente sensibili verso il nostro personale. E’ uno dei periodi più difficili degli ultimi anni !! tra l’altro il rincaro delle bollette e della benzina ha causato un aumento a cascata dei prezzi su una moltitudine di prodotti al dettaglio. Abbiamo voluto destinare un ristoro, in segno di vicinanza, a tutto il personale che opera nelle strutture sanitarie del Gruppo Citrigno. Questo è il senso dell’unione e dell’appartenenza ad un’unica grande famiglia”.