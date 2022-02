Caro bollette, a Messina spente le luci della facciata di Palazzo Zanca

10 Febbraio 2022 22:40

Anche il Comune di Messina ha spento questa sera dalle ore 20 le luci delle facciata di Palazzo Zanca

Anche il Comune di Messina ha spento questa sera dalle ore 20, le luci delle facciata di Palazzo Zanca in segno di adesione all’iniziativa promossa da ANCI Sicilia, finalizzata alla protesta simbolica contro il caro bollette. La protesta delle Amministrazioni comunali nasce dalla necessità di far sentire la voce dei Sindaci per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sull’aumento dei costi di elettricità e gas per chiedere al Governo di alleggerire questo peso insopportabile che rischia di peggiorare la difficile condizione economica scaturita dalla pandemia e che avrà delle conseguenze non soltanto sui bilanci di famiglie e imprese ma coinvolgerà anche i Comuni che, nei prossimi mesi, potrebbero vedersi costretti a non potere garantire i servizi essenziali ai cittadini.