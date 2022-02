Per il Pnrr “solo Sud, Sud, Sud”. Carfagna risponde a Sala: “opportunità anche per il Nord, se cresce il meridione cresce l’Italia”

10 Febbraio 2022 13:14

Il Ministro per il Sud e per la Coesione territoriale Mara Carfagna ha risposto al Sindaco di Milano Sala dopo le preoccupazioni esposte al Governatore lombardo Sala sul Pnrr

Come prevedibile, non è passata inosservata la chiacchierata tra il Governatore della Lombardia Fontana e il Sindaco di Milano Sala. Quest’ultimo, infatti, si è detto “preoccupato del fatto che Sud, Sud, Sud. Noi dobbiamo farci un po’ più furbi su questa cosa e fare un po’ più di sistema obiettivamente tra tutti”, le parole del primo cittadino al Presidente di Regione sul tema del Pnrr in una discussione fuorionda ripresa dalle telecamere. E Mara Carfagna, Ministro per il Sud e per la Coesione territoriale, in un tweet ha voluto rispondere a Sala, difendendo il meridione: “Caro Beppe Sala – ha scritto – il Pnrr al Sud-Sud-Sud è un’opportunità anche per il Nord. L’innovazione facciamola insieme. Parliamone! Se cresce il Sud cresce l’Italia“.