Capienza negli stadi al 75% già da fine febbraio, ma Speranza frena sul 100%

10 Febbraio 2022 16:07

Capienza negli stadi aumentata al 75% già a partire dalla giornata di Serie A che si svolgerà tra il 26 e il 27 febbraio. Il ministro Speranza stoppa la proposta del 100%, valuterà in base alla curva dei contagi

La Commissione Affari Costituzionali al Senato ha voluto accorciare i tempi per l’aumento della capienza negli stadi italiani. La discussione iniziata nella serata di ieri e conclusasi a notte fonda ha portato alla decisione di non fissare una data (era il 1° marzo) per l’emendamento al decredo Covid del 24 dicembre che chiedeva l’aumento al 75% della capienza all’aperto e al 60% al chiuso, dunque il provvedimento diventerà effettivo con l’entrata in vigore del decreto stesso. La decadenza è fissata nel 22 febbraio, dunque, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, si potrà tornare dal 50% al 75% di capienza già nella 27ª Giornata di Serie A, quella che si svolgerà nel weekend del 26 e del 27 febbraio. Potrebbe esserci una piccola chance, se la Camera si muovesse velocemente, per il match di Champions League Napoli-Barcellona del 24 febbraio.

Diverse parti politiche avevano provato a spingere per la riapertura al 100% della capienza totale delle strutture, ma il ministro della Salute Roberto Speranza ha preferito andare per gradi, pur riservandosi la possibilità di valutare la situazione in base all’andamento dei contagi e, a stretto giro, concedere il ritorno al massimo della capienza. Niente da fare invece per le Final Eight di Coppa Italia di basket, in programma a Pesaro dal 16 al 20 dicembre, che non riceveranno alcuna deroga per la riapertura al 60%.