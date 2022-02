Capienza in stadi e palazzetti: il governo pronto a valutare il ritorno al 100%

24 Febbraio 2022 17:58

Accolto l’odg presentato dal leghista Daniele Belotti: governo pronto a valutare il ritorno al 100% della capienza per stadi e palazzetti

Il governo accoglie l’odg al dl Green Pass rafforzato per gli over 50, presentato da Daniele Belotti, deputato della Lega, relativo all’aumento della capienza negli stadi. Belotti commenta soddisfatto: “visto il progressivo e costante calo dei contagi è importante tornare al più presto alla normalità, bene quindi che il governo abbia accolto il mio odg al dl Covid in cui si impegna a valutare al più presto l’opportunità di aumentare al 100% il limite di capienza di stadi e palazzetti, nonchè di palestre e piscine coperte, previo obbligo di possedere il green pass rafforzato fino a quando sarà in vigore. Le tribune vuote hanno messo in ginocchio le società sportive che dalla vendita dei biglietti hanno delle entrate fondamentali per la gestione dell’attività. E’ importante, quindi, per questa fase finale dei vari campionati, consentire l’ingresso del pubblico senza limitazioni, sia per dare ossigeno alle casse societarie che per soddisfare la passione dei tifosi“.