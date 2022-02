Covid, Capezzone positivo nonostante tre dosi di vaccino: “esempio dell’inutilità del Green Pass”

6 Febbraio 2022 11:46

“Non dirò, come si usa tra i pandemicamente corretti, che ‘grazie al vaccino bla bla bla’”, scrive in un post il noto giornalista

“Oggi sono risultato positivo dopo uno dei millemila test Covid fatti in tutti questi mesi. Pazienza, mi attende qualche giorno di arresti domiciliari”. Lo ha affermato tramite i social Daniele Capezzone, co-direttore della rivista trimestrale Atlantico e giornalista de La Verità. Risultato positivo al Covid nonostante le tre dosi di vaccino e il Super Green Pass, Capezzone spiega di aver qualche sintomo e si dice ancora una volta contrario al Certificato Verde perché sarebbe un falso strumento di sicurezza. “Non dirò, come si usa tra i pandemicamente corretti, che “GRAZIE al vaccino bla bla bla”. Dirò invece, piuttosto infastidito, che mi spiace molto risultare contagiato NONOSTANTE tre dosi di vaccino.

E, come dico e scrivo da mesi, si conferma la totale inutilità (sanitaria) e la dannosità (economica) dell’armamentario di Green Pass, base e super, con cui si è incatenato un paese. Una ragione di più per riaprire al più presto. Chi si deve per forza fermare qualche giorno, come me (non sono del tutto asintomatico), si fermerà. Ma aver bloccato in modo strisciante un paese è e resta assurdo”, scrive Capezzone.