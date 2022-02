Covid, Capezzone torna negativo: “ritrovo la libertà concessa dal sovrano, ma stavo bene anche prima”

13 Febbraio 2022 10:11

Il giornalista critica le norme anti-Covid imposte dal Governo italiani

“Tampone negativo, si torna in libertà (provvisoria)”. E’ quanto scrive in un post sui social il giornalista Daniele Capezzone. L’opinionista è ancora una volta critico rispetto alle norme anti-Covid, che lo hanno costretto all’isolamento nonostante fosse (quasi) asintomatico e con tre dosi di vaccino già ricevute. “Mi vergogno di me stesso. Essere contento per un brandello di libertà prima tolta (quando stavo bene) e ora concessa (e sto sempre bene) dal sovrano”, scrive Capezzone che durante il periodo di quarantena è stato ospite in via telematica di diverse trasmissioni in cui ha criticato aspramente la funzione del Green Pass italiano.