Cannizzaro e Occhiuto a Gambarie: “una delle priorità è sviluppare la montagna reggina” [VIDEO]

12 Febbraio 2022 18:41

Cannizzaro e Occhiuto a Gambarie: “posto incantevole, sviluppare la zona e renderla un centro di eccellenza per tutta la regione”

Visita a Gambarie per il Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. L’ex capogruppo alla Camera di Forza Italia, accompagnato dal deputato reggino, Francesco Cannizzaro, ha visitato i luoghi della montagna reggina attraverso la seggiovia che serve la pista Telese. Siamo qui– afferma Cannizzaro- per far conoscere questo incantevole luogo al presidente“. “E’ un posto incantevole- dice Occhiuto- una delle nostre priorità è sviluppare questa zona e renderla un centro di eccellenza per tutta la regione“. In basso il VIDEO.