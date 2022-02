6 Febbraio 2022 22:05

Cannizzaro sul Centro/Destra: “da quando non lo guida Silvio Berlusconi si sono perse tante battaglie. La Lega farebbe bene ad aderire al PPE”

Intervenuto su Tgcom24 sui nuovi equilibri e prospettive future del Centro/Destra, il responsabile Sud e deputato di Forza Italia, il reggino Francesco Cannizzaro, ha sottolineato: “l’esito del volto per il Capo dello Stato ha dato vita ad una nuova era per il nostro campo. Urge un Centro/Destra rinnovato che si apra alle forze alternative al Centro/Sinistra. Da quando non lo guida Silvio Berlusconi si sono perse tante battaglie e La Lega farebbe bene ad aderire al PPE. Meloni? deve chiarire la sua posizione”, conclude.