Campionato Regionale Tatami, lodevole risultato della Karate Contact nella trasferta di Catania

Karate: lodevole risultato, anche se in formazione rimaneggiata, dei “piccoli” kickboxer dell’ASD Contact

Anche se in formazione rimaneggiata, i “piccoli” kickboxer dell’ASD Contact del Maestro Cirilla hanno ottenuto un lodevole risultato nella trasferta di Catania. Domenica 13 Febbraio al Pala Spedini di Catania nel corso del Campionato Regionale Tatami Sport Specialità, incontro istituzionale valevole per la selezione al “Criterium”, i 3 giovani atleti hanno tutti raggiunto il secondo gradino del podio nella specialità Point Fighting nelle rispettive categorie: Antonino Macaluso nella -47 chilogrammi maschile, Lucrezia Librizzi nella +45 chilogrammi femminile e Sara Grana’ nella -45 chilogrammi femminile. Antonino Macaluso grazie al secondo posto entra di diritto al “Criterium”, gara nazionale valevole per il campionato Italiano. Se è vero che: “chi ben comincia è a metà dell’opera”, le premesse per la stagione 2022 sono ottime.