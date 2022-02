Campionati Italiani Assoluti Federazione Sport Sordi Italia, sale in cattedra la calabrese Noemi Canino: ha vinto tutte le 6 gare in programma

7 Febbraio 2022 22:33

Protagonista del Campionato la nuotatrice calabrese Noemi Canino della ASD Calabria Swim Race: ha raggiunto per ben sei volte il gradino più alto del podio

Ieri ad Ostia (RM) si sono conclusi i Campionati Italiani Assoluti F.S.S.I., appuntamento invernale in vasca corta organizzati dalla Società Sportiva Rari Nantes Nomentano e svoltisi dal 5 al 6 febbraio 2022. La nuotatrice calabrese Noemi Canino della ASD Calabria Swim Race, allenata da Vanni Celano, è stata una eccellente protagonista del Campionato conquistando per ben sei volte il gradino più alto del podio. Noemi ha vinto tutte le sei gare in programma: 400, 200, 100, 50 stile libero, 50 rana e 50 delfino. Un grande plauso a questa giovane e promettente atleta calabrese a cui auguriamo di raggiungere sempre più alti traguardi.