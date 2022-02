Camigliatello Silano: corso per tecnici di soccorso in pista

22 Febbraio 2022 09:25

Si è concluso sulle piste di Camigliatello Silano (CS) il primo corso di Tecnici di soccorso in pista del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) in Calabria. Il corso, tenuto dagli Istruttori Nazionali/Guide alpine Giancarlo Morandi e Ciro Sertorelli nonché dall’ istruttore medico Michele Casavecchia, si è sviluppato in ben 5 moduli tecnici tra cui uno di aspetto prettamente sanitario che ha certificato 6 Tecnici del Soccorso Alpino Speleologico Calabria ad operare come soccorritori in pista così come disposto dal decreto legge 14 agosto 2020 n° 104 legge di conversione n° 126 del 13/10/2020. Il corso, di elevato tasso tecnico, è stato particolarmente impegnativo vista la peculiarità dell’attività che i tecnici andranno a svolgere sulle piste da sci a servizio degli sciatori. Un doveroso ringraziamento va all’ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) ed agli operatori degli impianti di risalita di Camigliatello Silano che hanno reso possibile lo svolgimento del corso mettendo a disposizione materiale tecnico e piste in perfetto stato. Questo corso aggiunge un ulteriore tassello ad una sempre più completa formazione tecnica del Soccorso Alpino Speleologico Calabria che oggi può fornire un qualificato servizio di soccorso piste ai gestori degli impianti di risalita.