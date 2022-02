23 Febbraio 2022 16:59

Carlo Calenda apre all’ipotesi che il Presidente del Consiglio Mario Draghi lasci il Governo

Il Governo scricchiola. Le ultime vicende hanno aperto diverse crepe all’interno della maggioranza, con il Premier Draghi non contento del comportamento dei partiti. Potrebbe lasciare? Carlo Calenda, a Tagadà, su La7 conferma l’ipotesi: “Il rischio c’è ed è concreto – ha detto – Il modo in cui si stanno comportando i partiti è irresponsabile. In Cdm votano i provvedimenti e poi li boicottano in Parlamento. Sembrano i bambini che giocano mentre il papà lavora”.