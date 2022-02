Calcio: Serie A, frena anche l’Inter, solo 0-0 con il Genoa

25 Febbraio 2022 23:02

Roma, 25 feb. – (Adnkronos) – L’Inter non approfitta del pareggio del Milan e frena sullo 0-0 con il Genoa a Marassi. I nerazzurri con questo pari si portano a 55 punti a -2 dai rossoneri ma con una gara da recuperare, mentre la squadra di Blessin sale a 17 punti ma resta ancora lontana dalla salvezza. La squadra di Inzaghi parte bene con le occasioni di Perisic e Calhanoglu nei primi minuti ma al 7′ Gudmundsson si divora il gol sbagliando la traiettoria del tiro. Al 14′ risponde Dzeko di testa ma Sirigu è attento. In atre due occasioni, nel primo tempo, il bosniaco crea spazi per i compagni che non trovano mai la porta.

Al 62′ l’occasione più importante per l’Inter: sul corner di Calhanoglu colpisce di testa, sul primo palo, D’Ambrosio che centra la traversa. Forcing della squadra di Inzaghi che lascia spazi alle ripartenze e in una di queste Calafiori colpisce l’esterno della rete. Al 78′ è Sturaro a calciare alto da buona posizione. Entra anche Lautaro nell’Inter e al 79′ ci prova subito ma Sirigu respinge in corner. L’Inter ci prova fino alla fine gettando palloni in area senza fortuna. Finisce in parità, con un risultato che non serve a nessuna delle due squadre.