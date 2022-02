Calcio femminile, sconfitta beffarda per la Jsl Women sul campo del Santa Lucia Siracusa

15 Febbraio 2022 16:44

Sconfitta per la Jsl Women in casa del Santa Lucia Siracusa in Coppa Italia

Le ragazze del JSL Women sono rimaste con l’amaro in bocca al termine della sfida di Coppa Italia, persa in trasferta per 1-0 contro il Santa Lucia. La squadra neroverde ha fornito, infatti, un’ottima prestazione ed avrebbe meritato un risultato diverso, venendo, invece, beffata nel finale del match.

“È stata la migliore partita della stagione, i progressi del gruppo ed individuali sono evidenti – comincia, così, la disamina del tecnico Marco Palmeri – tranne i primi dieci minuti, abbiamo fatto noi la gara, giocando costantemente nella metà campo del Santa Lucia. Ottime sono state la gestione della palla e la fase di costruzione, bassa e alta, mentre in attacco si sono cercate le vie laterali, poiché loro erano brave a fare densità centralmente. Abbiamo calciato poco dalla distanza rispetto a quanto si sarebbe potuto fare e c’è stata imprecisione nell’ultimo passaggio. Nonostante ciò, sembrava che il gol fosse nell’aria e che sarebbe arrivato da un momento all’altro, ma, purtroppo, non è stato così. Lo 0-0 ci stava, quindi, stretto, ma, in pieno recupero, abbiamo incassato la rete della sconfitta su una spazzata, che ha innescato in contropiede l’attaccante siracusana, brava nel finalizzare sull’uscita del portiere. Un vero peccato – conclude Palmeri – visto quanto espresso”. La compagine tirrenica sarà impegnata sabato 19 febbraio, sempre in Coppa, contro il quotato Camaro.