Calcio: Coppa Italia, l’Inter batte 2-0 la Roma ed è in semifinale**

8 Febbraio 2022 23:02

Milano, 8 feb. – (Adnkronos) – L’Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia. I nerazzurri superano allo stadio ‘Meazza’ per 2-0 la Roma grazie alle reti di Dzeko al 2′ e Sanchez al 68′. L’Inter aspetta in semifinale la vincente di Milan-Lazio in programma domani sempre a San Siro.