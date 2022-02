Calcio a 5, la Pgs Luce Messina si regala un weekend da applausi: vincono prima squadra e under 19

14 Febbraio 2022 17:06

Fine settimana dolce per la Pgs Luce Messina: vincono sia prima squadra che under 19

Weekend da incorniciare per la Pgs Luce Messina. Nella 3ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5, la squadra biancazzurra ha vinto, sul parquet del “PalAlberti”, il derby contro il Mortellito per 3-0, rafforzando, così, la propria posizione in zona playoff. Si tratta della quarta affermazione di fila dei ragazzi allenati da Sergio Carnazza, che vedono adesso i “gradini” del podio distanti rispettivamente quattro, tre ed una sola lunghezza. Spettacolare, nel primo tempo, il gol siglato da Parri, che, su angolo battuto da Andrea Consolo, si coordina alla perfezione e calcia di destro al volo, non concedendo repliche al portiere. Nella ripresa, l’ex di turno Agustin Bertirossi firma il raddoppio su magistrale assist di Alvarito, mentre è il capitano Valerio Bucca a fare calare il sipario sul match con un millimetrico diagonale. In virtù di questi tre punti, la Pgs Luce è salita a quota 30 ed occupa la quarta piazza.

RISULTATI 14ª GIORNATA SERIE B (Girone H): Soccer Montalto-Agriplus Acireale 6-2; Siac Messina-Futsal Canicattì 0-9; Ecosistem Lamezia-Casali del Manco 2-2; Città di Palermo-Meriense 4-3; Mascalucia-Monreale 5-5; Mortellito-Pgs Luce Messina 0-3.

CLASSIFICA: Ecosistem Lamezia 34; Futsal Canicattì 33; Città di Palermo 31; Pgs Luce Messina 30; Casali del Manco 25; Mascalucia 20; Agriplus Acireale 17; Meriense 15; Monreale 14; Soccer Montalto 13; Mortellito 8; Siac Messina 0.

GIOVANILE – Ottima prestazione dell’Under 19, che ha battuto, al “PalaMili”, il quotato Mirto, terzo in graduatoria, con il punteggio di 4-3 grazie alla doppietta di Barbagallo e ai centri di Cucinotta e Cavò. La formazione guidata in panchina da Fabio Interdonato ha meritato il successo, creando tante occasioni da rete, che certificano il crescendo di gioco e affiatamento dopo il normale periodo d’adattamento alla categoria nazionale.