Calcio a 5 femminile, la Reggio SC vince la Coppa Italia Serie C: battuto il Catanzaro in finale

14 Febbraio 2022 17:24

Con il successo di misura per 1-2 ai danni dello Sporting Catanzaro Lido, la Reggio Sporting Club alza al cielo la Coppa Italia Serie C

La Reggio Sporting Club alza la Coppa Italia di Serie C femminile calabrese, superando in rimonta per 2-1 lo Sporting Catanzaro Lido. La finalissima si è disputata domenica pomeriggio, presso il PalaSport di San Giovanni in Fiore (CS).

PRIMO TEMPO – Le reggine arrivano orfane di Imbesi, Bova e Pantano, positive al Covid-19. Proprio la Reggio SC gestisce il pallino del gioco nei primi minuti. Putortì calcia sul fondo, gran parata di Modestia sul tiro di Siclari. Il punteggio si sblocca in favore delle catanzaresi, Folino trova la girata vincente al 14’. Martino deve chiudere la porta reggina, sulle conclusioni di Borello e Puleo; Reggio SC che si riversa in attacco nel finale di primo tempo, Modestia neutralizza i tentativi di Putortì e Siclari.

SECONDO TEMPO – Ancora Martino protagonista in avvio di ripresa con due belle parate che lasciano invariato il punteggio. Ci pensa Putortì, al 7’, a pareggiare. Si arriva al 20’, con la traversa colpita da Folino, mentre Putortì coglie un palo. Siclari allora si prende la scena. Prima chiama al super-intervento Modestia, e poi sfrutta perfettamente i blocchi delle compagne, scagliando il bolide vincente che risulterà decisivo per la vittoria finale. Negli ultimi istanti le ragazze di mister Carbone si riversano in attacco, ma c’è sempre Martino a dire loro di no.

SPORTING CATANZARO LIDO-REGGIO SPORTING CLUB 1-2 (pt 1-0)

SPORTING CATANZARO LIDO: Marchio, Puleo, Bianco, Iellamo, Ventrici, Riccelli, Folino, Borello, Moniaci, Modestia, Caiazza, Vadalà. All. Carbone.

REGGIO SPORTING CLUB: Cannizzaro, Dascola, Foti, Mallamace, Martino, Monorchio, Putortì, Siclari, Spanò, Stilo. All. Scopelliti.

ARBITRI: Sansostri di Paola e Catrambone di Crotone.

MARCATRICI: pt 14’ Folino (SCZ), st 7’ Putortì (RSC), 24’ Siclari (RSC)

NOTE: ammonita Siclari (RSC)