Calcio a 5 femminile, la Jsl Women supera il forte Camaro nel triangolare di Coppa Italia

21 Febbraio 2022 17:02

La Jsl Women ha battuto di misura il Camaro nel triangolare di Coppa Italia, 1-0 il finale: commento e tabellino della sfida

Le ragazze della JSL Women si sono tolte una bella soddisfazione, battendo, sul sintetico del “Comunale” di Brolo, per 1-0 le quotate rivali del Camaro nella seconda partita del triangolare di Coppa Italia. Un successo di prestigio, conquistato contro un avversario che aveva sempre vinto in questa stagione, che certifica la costante crescita del giovane gruppo neroverde. Immediato è il vantaggio delle padrone di casa, siglato da Denise Merlino, che scatta sulla sinistra, salta una peloritana ed insacca la sfera. La reazione delle ospiti si infrange sull’attenta difesa tirrenica, che concede pochi spazi. Nella ripresa, rare le occasioni su entrambi i fronti. Al 30’ rigore a favore del Camaro, che Leardo indirizza sul palo. Nel finale, un’occasionissima per parte, ma il risultato non cambia e, così, al triplice fischio, Sidoti e compagne possono festeggiare la vittoria.

“Abbiamo trovato il gol ed una maggiore profondità rispetto alle precedenti uscite – comincia, così, la disamina del match fatta dal tecnico Marco Palmeri – Attaccando meglio sulle fasce, ci sono state più conclusioni a rete. Ci manca ancora un po’ d’esperienza, soprattutto quando il risultato è in bilico e va gestito, ma siamo sulla strada giusta”. Sulla stessa lunghezza d’onda le parole del portiere Teresa Calandra, autrice di buoni interventi: “La squadra è rimasta sempre compatta e ha raccolto quanto meritava, nonostante il rischio corso nel recupero. Sono felice di aver fornito il mio contributo per il raggiungimento del successo”. Alla compagine nebroidea non resta che attendere il risultato dell’ultimo match Camaro-Santa Lucia, che deciderà le sorti del mini girone. Di seguito il tabellino.

JSL WOMEN-CAMARO 1-0

Marcatore: 2’ Merlino.

JSL Women: Calandra, Alibrio (19′ st Dipaola), Anastasi, Barone (44′ st Basile), Bertè, Bilardi (40′ st Scaffidi), Merlino, Russo, Saraò, Sidoti, Venuto. A disp.: Giorgianni, Ionescu, Mondello, Ricciardo, Vallone, Vendemmia. All. Marco Palmieri.

Camaro: Impoco, Lo Presti, Sa. Perrone, Vita, Guerrera, Hainthaler, Rizzo, Guida, Fragomeni (3′ st Leardo), Si. Perrone, Brizzi (15′ st De Gaetano). Sa. Perrone. A disp.: Colaianni, Scalera, Furnari. All. Roberto Smedile.

Arbitro: Bellini di Palermo.