Calcio a 5 femminile, la Royal Team Lamezia batte il Castellammare

20 Febbraio 2022 19:36

Successo di misura per le ragazze della Royal Team Lamezia, che battono il Castellamare a Trapani

Ottima vittoria per le biancoverdi che nella trasferta di Trapani si impongono per 2-1 grazie alla doppietta della brasiliana Ferreira. La Royal ha tenuto sempre in mano le redini del gioco ma le avversarie sono state brave a respingere gli attacchi di De Sarro e compagne tenendo il risultato in bilico. Le lametine partono con Toledo, Ferreira, De Sarro, Villagra e Calendi. Le ragazze di mister Giorgi si portano in vantaggio al 14′ con Ferreira che dalla lunga distanza fa partire un tiro che si infila all’incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Al, dopo una traversa colpita ancora da Ferreira, arriva il pareggio del Castellammare con l’ex di turno, Clara Di Piazza che su azione di calcio d’angolo devia di tacco un tiro di una compagna che inganna Toledo. Si butta all’attacco la Royal alla ricerca della vittoria. E’ brava in diverse occasioni il portiere locale a sventare le minacce. Nulla può però al 15′ quando Ferreira riceve palla da De Sarro e di prima intenzione tira all’angolino basso alla sinistra dell’estremo difensore siciliano segnando il gol che vale la vittoria. Tre punti importanti per le biancoverdi, conquistati su un campo molto difficile. Prossimo impegno domenica 27 febbraio al Palasparti contro lo Spartak Caserta.