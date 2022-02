Calabria, Tripodi (FI): “bilancio dei primi cento giorni di Occhiuto positivo, avanti così”

5 Febbraio 2022 19:10

Calabria, Maria Tripodi: “il bilancio dei primi cento giorni della giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto è certamente positivo”

“Il bilancio dei primi cento giorni della giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto è certamente positivo. Dalla sanità alle infrastrutture, dall’edilizia scolastica alla stabilizzazione di tanti lavoratori precari e a nuove assunzioni, sono tanti gli obiettivi centrati già in questi primi mesi. La Calabria è a una svolta: finalmente non saremo più il fanalino di coda del Paese ma una regione che renderà orgogliosi tutti i calabresi. Avanti così, presidente”. Lo scrive in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia.