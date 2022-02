Calabria, Mimmo Tallini assolto: era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa

18 Febbraio 2022 20:52

Calabria, ex presidente del Consiglio regionale Tallini assolto dall’accusa di concorso esterno in ‘ndrangheta nel processo “Farmabusiness”

L’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, Mimmo Tallini, esponente di spicco di Forza Italia, è stato assolto dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso nel processo “Farmabusiness“. Tallini, finito agli arresti domiciliari nel 2020, era imputato per illeciti nella vendita all’ingrosso di farmaci da parte della cosca ‘ndranghetista dei Grande Aracri di Cutro. “Sono soddisfatto e, di conseguenza, posso dire di avere riacquistato la mia serenità per la sentenza emessa mei miei confronti dal giudice dell’udienza preliminare. Ho sempre ritenuto infamanti i reati che mi venivano contestati. Proseguo dunque la mia attività politica tranquillamente e con la forza della mia coscienza”, ha commentato Tallini.

Calabria, Occhiuto: “l’assoluzione di Tallini è una bella notizia”

“L’assoluzione dell’ex presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini, è una bella notizia: è stata finalmente ratificata la sua estraneità ai fatti che gli venivano imputati. Allo stesso tempo altre decisioni arrivate oggi – 14 condannati, con pene che variano tra i 16 ed i 2 anni di reclusione – dimostrano che il processo ‘Farmabusiness’ era tutt’altro che campato per aria”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Assoluzione Tallini, Abramo: “sono soddisfatto”

“Ho accolto con estrema soddisfazione l’assoluzione perché il fatto non sussiste con cui il giudice ha certificato la totale estraneità di Domenico Tallini alle accuse che gli venivano contestate nell’inchiesta Farmabusiness“. A dichiararlo il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.