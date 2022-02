Calabria, Reggio sorride: “la Regione sceglie Gerace per il finanziamento PNRR”

19 Febbraio 2022 09:19

I fondi percepiti grazie al Piano Nazionale Borghi serviranno a sostenere progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica

Il Gruppo Consiliare di Minoranza “GeracÈnoi” apprende con soddisfazione la notizia secondo la quale il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha annunciato che per Gerace, uno dei Borghi più belli d’Italia, Bandiera arancione del Touring Club Italiano, sono in arrivo 20 milioni di euro grazie al Piano Nazionale Borghi. La Giunta regionale, infatti, riunitasi ieri pomeriggio ha deciso di stanziare la somma messa a disposizione dal Ministero della Cultura, per il tramite del Piano nazionale borghi previsto dal Pnrr.

“Le risorse europee – si legge in una nota del gruppo consiliare – serviranno a sostenere progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi, tramite la realizzazione di un numero limitato di interventi, (uno per ogni Regione). I progetti dovranno prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari”. Col finanziamento riconosciutole, la nostra Città di Gerace figura accanto ad altre località italiane destinatarie d’interventi previsti dal PNRR cultura. Un vero e proprio “premio” per le peculiarità vantate che permetteranno finalmente alla Città dello Sparviero d’inserirsi in quell’atteso circuito nazionale ed internazionale per raggiungere il quale ci siamo sempre battuti ed adoperati”.

Al presidente Occhiuto va dunque l’apprezzamento, il grazie ed il plauso del Gruppo “GeracÈ noi”. “Sentimenti che lo stesso Gruppo sarà ben lieto di poter manifestare personalmente non appena il Governatore calabrese sarà gradito ospite di questa Città, in un’occasione per fargli conoscere tante altre realtà per le quali sarebbe prezioso il suo intervento”, conclude la nota.